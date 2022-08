'Trump heeft Republikeinse partij nu nóg meer in zijn greep'

Video

Liz Cheney verloor woensdag de voorverkiezingen in de staat Wyoming. De dochter van oud-vicepresident Dick Cheney is een van de weinigen binnen de Republikeinse partij die zich uitspreekt tegen Donald Trump. Amerika-deskundige Raymond Mens over wat deze uitslag betekent voor de positie van Trump.