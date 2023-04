Beelden: ravage door treinongeluk bij Voorschoten

Video

In de buurt van Voorschoten heeft een treinongeval plaatsgevonden. Hierbij is één persoon overleden en zijn tientallen gewonden gevallen. Van hen zijn negentien personen naar het ziekenhuis vervoerd. De mogelijke oorzaak van het ongeval was bouwmateriaal dat op het spoor lag, zo meldt een NS-woordvoerder. Door het ongeval rijden zeker 16.00 uur geen treinen van en naar Leiden Centraal.