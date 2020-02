Oscars eindigen in het toilet

Entertainment

Afgelopen nacht was de Oscaruitreiking in Los Angeles. Vanuit onze studio brachten we live alle hoogtepunten en de ongezouten meningen van filmverslaggever Marco Weijers, modejournalist Kim Querfurth en filmkenner Rick de Graaff. Ook waren er een aantal bijzondere onthullingen.