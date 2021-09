Linda de Mol onthult bizar appje van zoon

Video

Linda de Mol is vanaf 4 november terug op het witte doek. In de film Alles Op Tafel hebben zeven goede vrienden een gezellig etentje. Maar wat begint als een leuke avond, verandert als iemand voorstelt een spel te spelen: iedereen legt zijn telefoon op tafel en alle berichten die binnenkomen worden gedeeld met de rest. Verslaggever Jordi Versteegden vroeg aan de castleden, waaronder Linda, wat hun laatste appje van vandaag was.