Hilariteit na sneer Bridget: 'Nee, dat bedoel ik niet!'

16:44 Video

Bridget Maasland en John Williams helpen teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager in een nieuwe aflevering van Make up your mind. Een opmerking van Bridget zorgt voor grote hilariteit in de studio. De hele aflevering is zaterdag om 20:00 uur te zien op RTL4.