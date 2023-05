‘Feyenoord moet zich niet laten gijzelen door Arne Slot’

18:51 Video

In Kick-Off bespreken we deze keer de supportersrellen op de tribune bij AZ na de wedstrijd tegen West Ham in de halve finale van de Conference League, de toekomst van Feyenoord-trainer Arne Slot en het beëindigen van de carrière van Ajax-doelman Maarten Stekelenburg. Chef voetbal Valentijn Driessen denkt dat het publiek zich langzamerhand van het voetbal zal afkeren door het toenemende geweld.