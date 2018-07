'LottoNL-Jumbo moet kritisch naar sprintsucces kijken'

Vandaag, 10:45 in SPORT

Na een fantastische ritzege in de Tour de France, maakt Dylan Groenewegen vandaag weer kans op succes. De Amsterdammer is volgens wielerverslaggever Raymond Kerckhoffs duidelijk de snelste, maar had met een andere voorbereiding wellicht al drie zeges op zak.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven