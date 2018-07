Vriendin Groenewegen gilt het uit na ritzege

Gisteren, 21:19 in SPORT

In de slotfase van de achtste etappe was de spanning te snijden voor de vriendin van wielrenner Dylan Groenewegen. Nadat haar vriend de etappe heeft gewonnen gilt ze uit van vreugde. Via: dumpert.nl/mediabase/7474683/e76a8608

