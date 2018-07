Ex Barbie blundert in Spaanse McDrive

57 min geleden in STERREN

De hongerige Michael van der Plas en zijn liefje Naomi rijden samen door de McDrive in Spanje, waar de tortelduifjes wonen. De twee moeten wel nog even werken aan hun Spaans, zo is hier te zien in hun nieuwste vlog.

