Groenewegen: ‘Gelukkig niks gebroken’

3 uur geleden in NIEUWS

Het belooft een zware week te worden voor sprinter Dylan Groenewegen. Hij hield een gekneusde knie over aan zijn harde valpartij in de kasseienrit richting Roubaix, en moet de komende week gaan klimmen in de Alpen.

