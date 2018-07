‘Ploeggenoot brengt Froome in het nauw’

1 uur geleden in SPORT

De eerste bergrit in de Tour de France staat vandaag op het programma en dus gaan we echt zien welke klassementsmannen dit jaar mee gaan doen om de eindzege. Volgens wielerverslaggever Raymond Kerckhoffs is bij Team Sky niet alleen kopman Chris Froome de favoriet.

