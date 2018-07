‘Vondst harddrugs uitermate pijnlijk voor mariniers’

Het is niet de eerste keer dat er harddrugs zijn aangetroffen op een marinelocatie in Nederland. Dat uitgerekend de mensen die drugs buiten de deur moeten houden zo uitgelaten reageren op de vondst, is dan ook onbegrijpelijk, aldus verslaggever Olof van Joolen.

