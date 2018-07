Superheld redt oude vlam in spektakelstuk

1 uur geleden in NIEUWS

Tweevoudig Oscarwinnaar Michael Douglas (73) vervult opnieuw een belangrijke rol als wetenschapper Hank Pym in de Marvel-film Ant-Man and the Wasp. Onze filmjournalist Marco Weijers heeft zijn oordeel klaar.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven