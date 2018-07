Grapperhaus: ‘Als meisje nee zegt, bedoelt ze nee’

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageert op het idee om ook in Nederland een strengere sekswet in te stellen. In Spanje en Zweden geldt inmiddels dat seks zonder nadrukkelijke toestemming van de ander strafbaar is.

