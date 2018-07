’Er zijn gekkere dingen gebeurd met Verstappen’

2018-07

In De Opwarmronde blikt verslaggever Erik van Haren vooruit op de Grand Prix van Duitsland. Op het circuit van Hockenheim zal net als in Oostenrijk een waar Oranjelegioen op de been zijn om Verstappen naar de overwinning te schreeuwen.

