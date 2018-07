‘Huilend en knuffelend over de finish’

1 uur geleden in BINNENLAND

Dolblije Vierdaagse-wandelaars komen vandaag over de finish in Nijmegen. De toeschouwers die ze binnenhalen, lijken goed voorbereid op de hitte. Op de tribunes langs de Via Gladiola, de Oranjesingel en bij de finish op de Wedren staan tassen vol water en frisdrank.

