Red Bull terug naar Renault? Dit is het alternatief

Nieuws

Voor het eerst sinds 2013 is het Formule 1-circus weer op de Nürburgring. Verslaggever Erik van Haren is er ook en vertelt in De Opwarmronde dat zijn internationale collega’s hem veel vragen naar de toekomst van Max Verstappen nu Honda stopt als motorleverancier.