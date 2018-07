‘Kleine dieren slachtoffer van Veluwebrand’

2 uur geleden in BINNENLAND

Een gebied ter grootte van zo’n acht voetbalvelden is in de as gelegd in nationaal park de Hoge Veluwe. De brand begon aan de rand van het park. De politie heeft een verdachte opgepakt.

