Zelfmoordpoging Barbie: ex halsoverkop naar Nederland

59 min geleden in ENTERTAINMENT

Michael, de ex van Barbie, heeft nadat hij hoorde van haar zelfmoordpoging zijn café in Spanje dichtgegooid. Hij is nu onderweg naar Nederland. Morgen in De Telegraaf een exclusief interview met Michael, op de pagina Privé.

