Ravage Griekenland enorm: ‘Er staat nauwelijks iets overeind’

1 uur geleden in VIDEO

De Grieken keren terug nadat ze eerder hun huizen zijn ontvlucht vanwege de hevige bosbranden in de buurt van Athene. Verslaggever Koen Nederhof is in het getroffen gebied.

