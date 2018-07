Ultieme playboy geeft singles datingadvies

2 uur geleden in STERREN

Ex on the Beach-deelnemers Channah en Jorden komen met een gloednieuw programma op de proppen. Ze reizen samen met singels af naar stranden in Spanje, Portugal en Nederland met maar één doel: helpen bij het scoren! Je ziet het in Scoor Je Zomer Door dat binnenkort te zien is op MTV.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven