LottoNL-Jumbo ziet kansen nu Sky 'kraakt’

1 uur geleden in SPORT

Steven Kruijswijk en Primoz Roglic doen het fantastisch in de Tour de France en dus zijn ze bij LottoNL-Jumbo tevreden. Het podium in Parijs is zelfs in zicht.

