Samenvatting etappe: Franse hoop maakt het waar

1 uur geleden in SPORT

Arnaud Démare heeft de 18e etappe in de Tour de France gewonnen. De sprinter van Groupama-FDJ was andere snelheidsduivels te snel af in een massasprint. Bekijk hier de samenvatting van de rit.

