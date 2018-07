Spectaculair! Verstappen vs Ricciardo in catamaran

1 uur geleden in SPORT

Ook op het water is er een gezonde strijd tussen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo. In aanloop naar de Grand Prix van Hongarije nemen zij het op het Balatonmeer tegen elkaar op in een catamaran.

