Droevige hondeneigenaar: 'Dit is gewoon moord'

2 uur geleden in BINNENLAND

Dierenbezitters in het Brabantse Hank maken zich grote zorgen. In twee maanden tijd zijn er namelijk vier honden ontvoerd en twee gedood. Eén van de gedupeerden is het zat en gaat aangifte doen.

