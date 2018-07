De beelden: Roglic zorgt voor Hollands feestje

2 uur geleden in NIEUWS

In de laatste bergrit van de Tour de France heeft Primoz Roglic de zege gegrepen. Tom Dumoulin slaagde er in de negentiende etappe niet in het gat met geletruidrager Geraint Thomas te verkleinen.

