Beelden: brand bij voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemer

43 min geleden in BINNENLAND

Een boerderij in Zijldijk is in vlammen opgegaan. Volgens buurtbewoners gaat het om de boerderij van Janko Elema. Elema deed in 2014 mee aan Boer zoekt Vrouw.

