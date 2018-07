’Bergop een betere Dumoulin gezien’

Tom Dumoulin wist vandaag de tijdrit in de Tour de France op zijn naam te schrijven. Het was niet genoeg voor de gele trui, maar desondanks is ploegleider van Team Sunweb Arthur van Dongen zeer content.

