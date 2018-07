Dumoulin: 'Hier had ik van tevoren meteen voor getekend'

47 min geleden in SPORT

Tom Dumoulin is uiterst tevreden met zijn tweede plek in het algemeen klassement van de Tour de France. Hij won vandaag de tijdrit en staat zo goed als zeker op het podium in Parijs.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven