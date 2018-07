Beveiliger Lil’ Kleine slaat feestganger

Het is nog onduidelijk waarom de beveiliger van Lil’ Kleine zaterdagavond een corrigerende tik aan iemand in het publiek heeft uitgedeeld. Het voorval vond plaats tijdens het Dak d’r Af Festival in Saasveld.

