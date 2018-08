'Verkrachte studente was mijn buurmeisje'

Gisteren, 23:00 in BINNENLAND

In Rotterdam liepen dinsdagavond honderden mensen mee in een stille tocht om alle slachtoffers van seksueel geweld een hart onder de riem te steken. Aanleiding was de brute verkrachting van de Indonesische studente vorige week zaterdag.

