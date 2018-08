KLM-topman bezorgd over Air France-problemen

1 uur geleden in FINANCIEEL

De investeringen die KLM de afgelopen periode heeft gedaan betalen zich uit in goede resultaten. Dit geldt echter niet voor Air France waar de kosten worden overschaduwd door stakingen. Wij spreken KLM-topman Pieter Elbers over de cijfers in Parijs.

