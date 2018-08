'Tom Cruise had nek kunnen breken'

Dat Tom Cruise zijn enkel brak bij de opnamen, was al bekend. Maar nu weten we dat het net zo goed zijn nek kunnen zijn. De nieuwe Mission Impossible is dan ook één grote adrenaline-rush geworden, vertelt filmjournalist Marco Weijers.

