Ieuw! Monsterlijk wespennest ontdekt

1 uur geleden in OPMERKELIJK

Insectenbestrijder Shane Jones weet niet wat hij ziet als hij is opgeroepen om iets te verwijderen uit een garagekastje in Newbury, Engeland. En hij is wel wat gewend, omdat-ie oorspronkelijk uit Australië komt.

