Eerste beelden: Sylvie Meis in nieuwe speelfilm

2 uur geleden in STERREN

Sylvie Meis schittert in de allereerste trailer van ‘Elvy’s Wereld, So Ibiza’. May Hollerman, bekend van ‘Brugklas’ vertolkt de hoofdrol van Elvy. De zomerse feelgood-film draait vanaf 26 september in de bioscoop. Bekijk hier de hele trailer.

