Crypto-investeerders azen op Roda JC

1 uur geleden in FINANCIEEL

Gaat voetbalclub Roda JC worden overgenomen door investeerders in cryptomunten? Cryptokenner Tim Epskamp praat u bij over die mogelijkheid en gaat dieper in op de dalende koers van de Bitcoin.

