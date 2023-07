‘Massa Is Kassa komt niet meer terug’

Met 400.000 kijkers was het dinsdagavond de op één na slechtst bekeken uitzending ooit voor Massa is Kassa. Kijkcijfers-expert Tina Nijkamp over de vraag of de realityserie na deze tegenvallende seizoensfinale én alle ophef rondom Peter Gillis nog een elfde seizoen krijgt.