Ooggetuige Indonesië: 'Wij zitten hier al drie dagen vast'

2 uur geleden in NIEUWS

De paniek in Indonesië na de aardbeving op Lombok is nog erg groot. Mensen willen het eiland zo snel mogelijk verlaten. Wij spraken een Nederlandse toerist die al drie dagen in Indonesië vast zit.

