Dronken ’House of Talent’-kandidate heeft spijt

31 min geleden in STERREN

Jorieke is dronken en de heeft daar de volgende ochtend veel spijt van! Haar medekandidaten schamen zich door het gedrag van de 19-jarige zangeres uit Almelo. ‘House of Talent’ is elke dag te zien bij SBS6 om 19:00 en via de website.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven