Wangedrag op A4 gefilmd: 'Leek of hij gezopen had'

Video

Zwabberen, remmen en geen baan kunnen houden. Een chauffeur zorgt met z'n wonderlijke rijgedrag voor een levensgevaarlijke situatie op de snelweg A4 bij Den Haag. Voor andere weggebruikers is het een raadsel wat er aan de hand is. 'Het leek wel of hij gezopen had,' zegt een ooggetuige in Dashcam. Ook iets gefilmd op de weg? Tip de redactie via verkeer@telegraaf.nl.