Nederlandse jihadisten gespot op Arabische tv

54 min geleden in BINNENLAND

Een Arabische TV-zender is erin geslaagd om Nederlandse jihadisten in Syrië te interviewen. Ze bereiden zich voor op de strijd tegen het Syrische leger in de regio Idlib, zo vertelt onze verslaggever Silvan Schoonhoven.

