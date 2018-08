Grote schrik om plofkraak: 'Oh God, de automaat eruit geknald'

1 uur geleden in BINNENLAND

Een plofkraak op het ABN Amro-kantoor aan het Aalburgplein in Hoofddorp heeft voor een enorme ravage gezorgd. Het is nog onduidelijk of de krakers iets buit hebben gemaakt.

