‘Dit is lekker cashen voor Wesley Sneijder’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week laat Jan zijn licht schijnen over de opmerkelijke carrièremove van Wesley Sneijder, het stoppen van Johan Derksen op televisie en Luizenmoeder de Film.