Miss Drenthe baalt van haatreacties

1 uur geleden in NIEUWS

De strijd om de titel Miss Beauty of the Netherlands is losgebarsten! Vier beeldschone finalisten stellen zich elke week op Telegraaf.nl en YouTube aan u voor. Bekijk hier alle deelnemers en stem op uw favoriet.

