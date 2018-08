Songfestival-rel: ‘Eén grote geldkift’

In Israël maken de publieke omroep en de regering ruzie over het Eurovisie Songfestival van 2019. Zoals altijd gaat het over geld. Onze verslaggever Richard van de Crommert heeft de details.

