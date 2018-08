Binnenkijken: Yolanthe en Wesley verhuren luxe Ibiza-villa!

30 min geleden in STERREN

Het sterrenkoppel heeft vanwege hun drukke carrières in Nederland en Qatar nauwelijks tijd om te relaxen in hun luxueuze villa op Ibiza. Daarom verhuren ze dit prachtige stulpje voor 10.000 tot 30.000 euro per week.

