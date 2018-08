Capuchontuig steekt massaal auto's in de fik

1 uur geleden in VIDEO

Gemaskerde jongeren hebben 88 voertuigen vernield of zwaar beschadigd in Zuidwest-Zweden. Ben jij in het gebied en heb je iets gezien of gehoord? Mail naar video@telegraaf.nl of Whatsapp ons: +31 6 13650952.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven