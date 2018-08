Eerste beelden rampplek Genua

Het instorten van een hangbrug in Genua heeft voor een enorme ravage gezorgd. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Morandi-brug over de rivier de Polcevera ligt ten westen van de Italiaanse havenstad.

