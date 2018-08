Pikant! Bubbelbad-avontuur loopt uit de hand

1 uur geleden in STERREN

Julia en Quincy zorgen voor een broeierige sfeer bij House of Talent! De twee artiesten hebben het wel erg gezellig samen als ze in de hottub belanden. House of Talent is elke werkdag om 19.00u te zien op SBS6.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven