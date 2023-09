De Gevaarlijkste Plekken van Nederland - 7: Vuilste fabrieken

16:50 VNDG

Hoe schadelijk is wonen in de buurt van een chemische fabriek? Wilson Boldewijn gaat langs bij de meest vervuilende fabrieken in Nederland.

Let op! Deze video is geproduceerd in 2017 en is gebaseerd op cijfers uit 2016.